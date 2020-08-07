Російська співачка Глюкоза (Наталія Чистякова-Іонова) змушена була покинути Україну після розмови з прикордонниками

Як повідомляє Politeka.net, про це стало відомо з відео, опублікованого на офіційному каналі Держприкордонслужби України. Глюкозу затримали під час спроби перетнути кордон України. Співачка прилетіла в Бориспіль з Мінська у особистих справах, але в країну її не пустили.

Як з'ясувалося, Глюкоза виступала в анексованому Росією Криму в 2014 році. Коли її запитали про цей концерт, вона підтвердила участь у ньому.

"Я не знаю, було це правильно чи ні. Для мене це була телевізійна зйомка просто", - заявила розгублена співачка.

Коли їй винесли вердикт, заборонивши в'їзд в Україну на 3 роки, вона у відчаї заявила: "Я просто не розумію, за що мені відмовлено? Знову?».

Варто відзначити, що під час допиту Глюкоза навіть погодилася сказати, що Крим український, але справі це не допомогло – співачку видворили з України.

Раніше ми писали, що Глюкоза блиснула фігурою в купальнику під час відпочинку в Таїланді. Крім цього, красуня порадила підписникам більше відпочивати. Артистка похвалилася молодим тілом, засвітивши свої татуювання. Фігурка у зірки просто відмінна.

Нагадаємо, що юна дочка Глюкози заткнула за пояс дітей Пугачової, Кіркорова та інших зірок: "вона народилася з великим...".

Як повідомляла Politeka, росіянку Глюкозу не пустили в Україну, відео: "Я не розумію, за що?!".

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