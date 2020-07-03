Старша дочка співачки Глюкозы записала свій перший трек, вразивши маму рішенням

Так, згідно із заявою самої зіркової мами, її старша дочка Ліда – заспівала. Причому кліп дівчинки вельми незвичайний, прямо як колись роботи її мами: мультяшний кліп, оброблений у фільтрах з малюнками, голос і псевдонім - Петарда.

Сьогодні важливий день для нашої сім'ї, ми довго готувалися 💕❤️ Ніколи не думали з @chistrus, що наша старша дочка захоче займатися музикою! Але вона народилася з великим талантом, дуже глибокої дівчинкою. З дитинства вона співає, грає на інструментах, пише музику і пісні.

Сьогодні відбулася прем'єра її пісні «Петарда», де ми відкрили особа @lidus_music! У неї є вже міцна підтримка фан :) Ще не армія, але вони точно зможуть за неї постояти! Мені, як мамі, дуже хотілося уникнути порівняння, хочеться, щоб Ліду сприймали як окрему особистість. І повірте, так воно і є! Ми дуже різні, але справжні друзі.

Мальовані кліпи допомогли нам уберегти її від критики і порівнянь, сьогодні ми бачимо, що Ліда готова до цього шляху. Прошу зустріти її тепло. Це дивовижний шлях - бути в музиці і створювати її для людей. ❤️ Вперед, улюблена #ПЕТАРДА, ти знаєш, ми завжди поруч ☀️❤️», - розповіла співачка про успіхи дочки.

Фанати, очікувано, не залишилися байдужі:

«Мама теж починала з Мультиків)))))) "Єралаш" не в рахунок))))))», «до Речі дуже якісно! Прям качає!👏🏼🔥», «Молодець! У добрий шлях, Ліда!!! Супер кліп!!! Чудова пісня! Пали!!!У тебе все вийде!!!», «Дуже круто і не схоже на багато 👏👏👏», «Круто! Голос🔥🔥🔥 удачі Ліді», «Дуже приємний голос. Молодець, дівчинко!», «Всім привіт)) Зробіть подарунок своєму коханому чоловікові)».

До цього ми повідомляли, що старша дочка російської поп-діви Глюкоза (справжнє ім'я олена кучер) радикально змінила імідж. 12-річна Лідія шукає свій образ, пише видання.

Якщо раніше дівчинка подібно мамі носила елегантне каре, напередодні вона опублікувала досить інтригуючи кадри з новим іміджем. Дівчину відтепер прикрашає зачіска «під нуль». Крім того, волосся дівчинка пофарбувала у фіолетовий колір. Зовнішній вигляд підлітка доповнено рокерських футболкою, роздертою кофтою і ланцюгом.

Не всі користувачі Instagram підтримали сміливі кроки дівчинки.

"Неформал ахахаха", "красиво,але страшно,але мені подобається", "Претставля бчто буде творитья у мене в класі", "Жахливо".

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