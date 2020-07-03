Старша дочка співачки Глюкозы записала свій перший трек, вразивши маму рішенням

Так, згідно із заявою самої зіркової мами, її старша дочка Ліда – заспівала. Причому кліп дівчинки вельми незвичайний, прямо як колись роботи її мами: мультяшний кліп, оброблений у фільтрах з малюнками, голос і псевдонім - Петарда.

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Сегодня важный день для нашей семьи, мы долго готовились 💕❤️ Никогда не думали с @chistrus, что наша старшая дочь захочет заниматься музыкой! Но она родилась с большим талантом, очень глубокой девочкой. С детства она поёт, играет на инструментах, сочиняет музыку и песни. Сегодня состоялась премьера ее песни «Петарда», где мы открыли лицо @lidus_music! У неё есть уже крепкая фан поддержка :) Ещё не армия, но они точно смогут за неё постоять! Мне, как маме, очень хотелось избежать сравнения, хочется, чтобы Лиду воспринимали как отдельную личность. И поверьте, так оно и есть! Мы очень разные, но настоящие друзья. Рисованные клипы помогли нам уберечь ее от критики и сравнений, сегодня мы видим, что Лида готова к этому пути. Прошу встретить ее тепло. Это удивительный путь - быть в музыке и создавать ее для людей. ❤️ Вперёд, любимая #ПЕТАРДА, ты знаешь, мы всегда рядом ☀️❤️

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Сьогодні важливий день для нашої сім'ї, ми довго готувалися 💕❤️ Ніколи не думали з @chistrus, що наша старша дочка захоче займатися музикою! Але вона народилася з великим талантом, дуже глибокої дівчинкою. З дитинства вона співає, грає на інструментах, пише музику і пісні.

Сьогодні відбулася прем'єра її пісні «Петарда», де ми відкрили особа @lidus_music! У неї є вже міцна підтримка фан :) Ще не армія, але вони точно зможуть за неї постояти! Мені, як мамі, дуже хотілося уникнути порівняння, хочеться, щоб Ліду сприймали як окрему особистість. І повірте, так воно і є! Ми дуже різні, але справжні друзі.

Мальовані кліпи допомогли нам уберегти її від критики і порівнянь, сьогодні ми бачимо, що Ліда готова до цього шляху. Прошу зустріти її тепло. Це дивовижний шлях - бути в музиці і створювати її для людей. ❤️ Вперед, улюблена #ПЕТАРДА, ти знаєш, ми завжди поруч ☀️❤️», - розповіла співачка про успіхи дочки.

Фанати, очікувано, не залишилися байдужі:

«Мама теж починала з Мультиків)))))) "Єралаш" не в рахунок))))))», «до Речі дуже якісно! Прям качає!👏🏼🔥», «Молодець! У добрий шлях, Ліда!!! Супер кліп!!! Чудова пісня! Пали!!!У тебе все вийде!!!», «Дуже круто і не схоже на багато 👏👏👏», «Круто! Голос🔥🔥🔥 удачі Ліді», «Дуже приємний голос. Молодець, дівчинко!», «Всім привіт)) Зробіть подарунок своєму коханому чоловікові)».

До цього ми повідомляли, що старша дочка російської поп-діви Глюкоза (справжнє ім'я олена кучер) радикально змінила імідж. 12-річна Лідія шукає свій образ, пише видання.

Якщо раніше дівчинка подібно мамі носила елегантне каре, напередодні вона опублікувала досить інтригуючи кадри з новим іміджем. Дівчину відтепер прикрашає зачіска «під нуль». Крім того, волосся дівчинка пофарбувала  у фіолетовий колір. Зовнішній вигляд підлітка доповнено рокерських футболкою, роздертою кофтою і ланцюгом.

Не всі користувачі Instagram підтримали сміливі кроки дівчинки. 

"Неформал ахахаха", "красиво,але страшно,але мені подобається", "Претставля бчто буде творитья у мене в класі", "Жахливо". 

Нагадаємо, відома російська співачка показала гарячі фото в купальнику: «Вогонь»

Як повідомляла Politeka, Глюкоза в еротичній позі глибоко Мережу в жах: «Так дружина повинна вдома зустрічати», фото

Також Politeka писала, що Глюкоза розповіла про смерть Децла: «Він був не потрібен»