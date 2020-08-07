Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) вынуждена была покинуть Украину после разговора с пограничниками

Как сообщает Politeka.net, об этом стало известно из видео, опубликованного на официальном канале Госпогранслужбы Украины. Глюкозу задержали во время попытки пересечь границу Украины. Певица прилетела в Борисполь из Минска по личным делам, но в страну ее не пустили.

Как выяснилось, Глюкоза выступала в аннексированном Россией Крыму в 2014 году. Когда ее спросили об этом концерте, она подтвердила участие в нем.

«Я не знаю, было это правильно или нет. Для меня это была телевизионная съемка просто», - заявила растерянная певица.

Когда ей вынесли вердикт, запретив въезд в Украину на 3 года, она в отчаянии заявила: «Я просто не понимаю, за что мне отказано? Опять?».

Стоит отметить, что во время допроса Глюкоза даже согласилась сказать, что Крым украинский, но делу это не помогло – певицу выдворили из Украины.

Ранее мы писали, что Глюкоза сверкнула фигурой в купальнике во время отдыха в Таиланде. Кроме этого, красотка посоветовала подписчикам больше отдыхать. Артистка похвасталась молодым телом, засветив свои татуировки. Фигурка у звезды просто отменная.

Напомним, что юная дочь Глюкозы заткнула за пояс детей Пугачевой, Киркорова и других звезд: "Она родилась с большим...".

Как сообщала Politeka, россиянку Глюкозу не пустили в Украину, видео: "Я не понимаю, за что?!".

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