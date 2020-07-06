13-річна Ліда Чистякова, донька співачки Глюкози, вирішила піти по стопах матері, але без жертв не обійшлося

Нещодавно дівчинка випустила свій перший кліп, при чому в мультяшному стилі. Чоловік Наташі Іонової (справжнє ім'я Глюкози), бізнесмен Олександр Чистяков, розповів, що до початку співочої кар'єри Ліду вигнали зі школи за погану поведінку та неналежний одяг, хоч вчилася дівчинка нормально.

Причому, за словами Чистякова, родині про це повідомили за тиждень до початку навчального року. В кінці кінців, Ліді знайшлося місце у творчій школі Сергія Казарновського.

Те, що дівчинка проміняла освіту на кар'єру співачки, не дивно, адже у неї перед очима вдалий приклад. Наташа Іонова почала зніматися в «Єралаші» - в 11 років, а співати - в 15. І закінчувала вечірню школу, щоб ніщо не заважало роботі на сцені.

Нагадаємо, перший кліп Ліди Чистякової "Петарда" до болю нагадує ранні роботи її матері: мультяшний кліп, оброблений у фільтрах з малюнками.

"Сьогодні важливий день для нашої сім'ї, ми довго готувалися 💕❤️ Ніколи не думали з @chistrus, що наша старша дочка захоче займатися музикою! Але вона народилася з великим талантом, дуже глибокою дівчинкою, - так відгукнулася про перші кроки дочки Глюкоза. - У неї є вже міцна фан підтримка:) Ще не армія, але вони точно зможуть за неї постояти! Мені, як мамі, дуже хотілося уникнути порівняння, хочеться, щоб Ліду сприймали як окрему особистість. І повірте, так воно і є! Ми дуже різні, але справжні друзі".

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