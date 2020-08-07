Днями в мережі з'явилося відео, в якому засвітилася молодша дочка Анни Сєдокової Моніка

Як передає Politeka.net, Моніка живе з батьком у США, а з матір'ю бачиться вкрай рідко. Після розставання з артисткою батько Моніки хотів позбавити її батьківських прав, щоб вона не змогла забрати дочку в Росію. Співачка витратила мільйони на адвокатів, щоб відвоювати доньку. В результаті Ганні вдалося домогтися дозволу бачитися з донькою. Хоч це виходить нечасто.

Відомо, що за рішенням суду батькам заборонено викладати знімки дівчинки в мережу, тому фото з підростаючою Монікою – рідкісне явище. Днями в мережі старшої дочки Анни Сєдокової Аліни з'явилося відео, на якому вона танцює з 9-річною Монікою. Видно, що дівчинка сильно виросла і стала справжньою красунею. У неї довге світле волосся і дуже миловидна зовнішність. Шанувальники відзначили, що Моніка стає маленькою копією мами.

Як відомо, через карантин Седокова півроку не бачила дочку і тільки в кінці липня змогла полетіти в Америку, щоб потрапити до неї на день народження. До речі, Сєдоковій заборонено привозити дівчинку в Росію.

Сама Анна зараз живе зі старшою донькою Аліною і сином Гектором. Крім цього, у співачки нове кохання-спортсмен Яніс Тімма, який молодший за неї майже на 10 років.

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