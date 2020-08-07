На днях в сети появилось видео, в котором засветилась младшая дочка Анны Седоковой Моника

Как передает Politeka.net, Моника живет с отцом в США, а с матерью видится крайне редко. После расставания с артисткой отец Моники хотел лишить ее родительских прав, чтобы она не смогла забрать дочку в Россию. Певица потратила миллионы на адвокатов, чтобы отвоевать дочку. В результате Анне удалось добиться разрешения видеться с дочкой. Хоть это получается нечасто.

Известно, что по решению суда родителям запрещено выкладывать снимки девочки в сеть, поэтому фото с подрастающей Моникой – редкое явление. На днях в сети старшей дочки Анны Седоковой Алины появилось видео, на котором она танцует с 9-летней Моникой. Видно, что девочка сильно выросла и стала настоящей красавицей. У нее длинные светлые волосы и очень миловидная внешность. Поклонники отметили, что Моника становится маленькой копией мамы.

Как известно, из-за карантина Седокова полгода не видела дочку и только в конце июля смогла полететь в Америку, чтобы попасть к ней на день рождения. Кстати, Седоковой запрещено привозить девочку в Россию.

Сама Анна сейчас живет со старшей дочкой Алиной и сыном Гектором. Кроме этого, у певицы новая любовь – спортсмен Янис Тимма, который младше ее почти на 10 лет.

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