Українська виконавиця Анна Седакова блиснула глибоким декольте і поміркувати на тему мрій
Популярна артистка на сторінках соцмереж не тільки виставляє пікантні фотографії, але і часто ділиться з шанувальниками своїми думками і переживаннями.
Новий пост Анна присвятила міркуванням про свої нові мрії і цілї. Публікацію в Instagram вона підкріпила фотографією, де знаменитість позує в стильному образі: в салатовій блузці з дуже великим вирізом на грудях. Свій новий стиль вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами і великими сережками, передає Politeka.net.
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«Ми помчали за місто, для того, щоб помріяти. Жоден з наших планів не збувся у цьому місяці, як би ми не намагалися 😂 Це напевно нам, ярим оптимістам і беспредельщикам, що намагається повідати життя. Для нас немає і ніколи не було нічого неможливого . А зараз ми просто не можемо сісти на літак і полетіти. Тепер у нас з'явилися нові мрії та нові цілі. І здається, тепер вони стали ще глобальніше . А про що мрієш ти?», - написала Анна.
Фанати як зазвичай відреагували на нову фотографію Седакової.
«Тема декольте, розкрита не повністю...але все одно 🔥🔥», «Дуже красива фотографія❤️😍😍», «Аня, ви просто феєрія💐❤️», «найкрасивіша жінка в світі.!🦄🌺🥇», - пишуть в коментарях.
Як повідомлялося раніше, відома співачка і бізнесвумен Ганна Седокова порадувала фанатів ніжним чином.
У себе в Instagram артистка опублікувала свіже фото, на якому вона постала в красивому платті з глибоким вирізом в районі декольте. Седокова зробила грайливу зачіску, а на шию пов'язала шматочок тканини в тон з сукнею. Дівчина ледве втиснула свої пишні груди в сукні. Ніжки зірки виявилися закритими, але це тільки додало загадковості і спокусливості образу Анни.
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