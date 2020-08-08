Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, вирішила знятися в спекотній фотосесії без білизни

Так, цього разу молода модель, а також ще й діджей-початківець, яка підкорила інтернет-простір розкішними і зухвалими вигинами свого тіла, вирішила підігріти інтерес до своєї персони новим образом. Дівчина знялася у фотосесії без білизни і прикрилася одним рушником.

Як відомо, ще в п'ятнадцять років Демі почала фанатично худнути, бажаючи позбутися від жіночних округлостей, які викликали насмішку у її худих однокласниць. У підсумку вона заробила розлад харчової поведінки, анорексію і її вага дійшла до критичної позначки – 38 кілограм. Після довгої реабілітації, дівчина опинилася від спроб привести її тіло у відповідності зі стандартами.

Тепер вона не тільки не морить себе голодом, але ще і захоплює дивно пишними формами в Instagram, підкреслюючи привабливість тісною білизною або купальниками. Цього разу вона вирішила показати себе і зовсім без білизни, прикрившись тільки рушником і позуючи в ліжку.

"Я люблю це ... 👍👍💞💞💖😌», «Чудовий вид», «Як смачно», «Люблю тебе, це сексуально», «😍Absolutely😍stunning😍naw🔥dropping😍sexy😍😍», «Я так сильно тебе люблю 💋», «Привет, чудова гаряча леді», «Чому ти більше не відповідаєш мені, Демі Роуз 😘👄», «Красива і чудова, гаряча і сексуальна», «Яке в тебе прекрасне тіло з цим легким присмаком, який ти приносиш, просто усуваючи спокуса», - пишуть фанати.

До цього струнка модель з пишними формами поділилася в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці жарким фото, зробленим на вулиці. Демі вирішила прогулятися в досить крихітному бікіні з рожевих блискіток на вулиці, захопивши видом.

Значних розмірів форми Роуз не зміг приховати настільки провокаційний купальник. Втім, саму дівчину це не збентежило і вона показала себе у всій красі. Також користувачам мережі стало цікаво, що дівчина була на вулиці в бікіні разом з велосипедом, який вела в руках.

Схоже, дівчина на славу повеселилася, роз'їжджаючи на велосипеді в одному бікіні, що зовсім не приховало її достоїнств і навіть підкреслило їх ще більше.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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