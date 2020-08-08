Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, решила сняться в жаркой фотосессии без белья

Так, в этот раз молодая модель, а также еще и начинающий диджей, покорившая интернет-пространство роскошными и дерзкими изгибами своего тела, решила подогреть интерес к своей персоне новым образом. Девушка снялась в фотосессии без белья и прикрылась одним полотенцем.

Как известно, еще в пятнадцать лет Деми начала фанатично худеть, желая избавиться от женственных округлостей, которые вызывали насмешку у её худых одноклассниц. В итоге она заработала расстройство пищевого поведения, анорексию и ее вес дошел до критической отметки – 38 килограмм. После долгой реабилитации, девушка оказалась от попыток привести её тело в соответствии со стандартами.

Теперь она не только не морит себя голодом, но еще и восхищает удивительно пышными формами в Инстаграм, подчеркивая привлекательность тесным бельем или купальниками. В этот раз она решила показать себя и вовсе без белья, прикрывшись только полотенцем и позируя в постели.

«Я люблю это ... 👍👍💞💞💖😌», «Замечательный видок», «Как вкусно», «Люблю тебя, это сексуально», «😍Absolutely😍stunning😍naw🔥dropping😍sexy😍😍», «Я так сильно тебя люблю 💋», «Привет, великолепная горячая леди», «Почему ты больше не отвечаешь мне, Деми Роуз 😘👄», «Красивая и великолепная, горячая и сексуальная», «Какое у тебя прекрасное тело с этим легким привкусом, который ты приносишь, просто устраняя искушение», - пишут фанаты.

До этого стройная модель с пышными формами поделилась в социальной сети Инстаграм на своей странице жарким фото, сделанным на улице. Деми решила прогуляться в довольно крошечном бикини из розовых блесток на улице, восхитив видом.

Внушительных размеров формы Роуз не смог скрыть столь провокационный купальник. Впрочем, саму девушку это не смутило и она показала себя во всей красе. Также пользователям сети стало любопытно, что девушка была на улице в бикини вместе с велосипедом, который вела в руках.

Похоже, девушка на славу повеселилась, разъезжая на велосипеде в одном бикини, что совсем не скрыло ее достоинств и даже подчеркнуло их еще больше.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

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