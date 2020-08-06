Дружина відомого українського артиста Дзідзьо, співачка SLAVIA похвалилася засмаглим літнім тілом в купальнику

Красуня опублікувала нове фото з відпочинку в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

У розпал пандемії, коли більшість зарубіжних курортів виявилися недоступні для українців, співачка вирішила відпочити вдома. Так, Ярослава Притула-Хома (справжнє ім'я артистки) насолоджується літнім сонцем у Києві, плаваючи на катері по Дніпру.

На новому фото Ярослава лежить, підставляючи сонцю своє засмагле тіло в яскраво-червоному купальнику. Таке вбрання дозволяє їй продемонструвати свою підтягнуту фігуру. Співачка залишила волосся розпущеним, а на її обличчі не видно косметики. Ярослава щасливо посміхається, дивлячись в камеру.

"Підморгую сонечку", - підписала вона фото.

У коментарях шанувальники відзначають, що знімок виглядає "дуже романтично".

До цього ми писали, що SLAVIA похвалилася ідеальною фігурою в кліпі на свою нову пісню.

Піснею "Я тобі не мамка" Ярослава Притула-Хома закликає жінок виходити з-за широких спин своїх чоловіків і реалізуватися як особистість. У ролику артистка з'явилася в білому купальнику, який ідеально підкреслив її ідеальну фігуру.

Варто відзначити, що це не єдиний її образ в даному кліпі. В одній зі сцен, співачка з'явилася в ніжному, яскраво-червоному вбранні.

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