Кабінет Міністрів позбавив батьків соціальних виплат на дітей, щоб витратити грошей на інші потреби

Як повідомляє Politeka.net, таку постанову чиновники схвалили під час урядового засідання 5 серпня, передає "РБК-Україна".

Кабмін прийняв рішення на 48,4 мільйонів гривень скоротити виплату матеріальної допомоги на дітей фізичних осіб-підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування і відносяться до першої або другої групи платників. Згідно з документом, гроші підуть на іншу бюджетну програму.

Так український уряд збирається виділити додаткові кошти Фонду державного майна з Фонду боротьби з інфекцією китайського вірусу, щоб частково покрити витрати за державною програмою щодо приватизації держмайна.

Варто відзначити, що в травні українським підприємцям почали виплачувати допомогу на дітей до 10 років. За три місяці фізособам виплатили 554 мільйони гривень.

Раніше стало відомо, що деякі категорії зможуть розраховувати на додаткові виплати з бюджету. Так вже з серпня цього року члени сімей військовослужбовців, загиблих на Донбасі, отримуватимуть матеріальну допомогу від держави, яку додадуть до пенсії.

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