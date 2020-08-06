Кабинет министров лишил родителей социальных выплат на детей, чтобы потратить денег на другие нужды

Как сообщает Politeka.net, такое постановление чиновники одобрили во время правительственного заседания 5 августа, передает "РБК-Украина".

Кабмин принял решение на 48,4 миллионов гривен сократить выплату материальной помощи на детей физических лиц-предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения и относятся к первой или второй группе плательщиков. Согласно документу, деньги пойдут на другую бюджетную программу.

Так украинское правительство собирается выделить дополнительные средства Фонду государственного имущества из фонда борьбы с инфекцией китайского вируса, чтобы частично покрыть расходы по государственной программе в относительно приватизации госимущества.

Стоит отметить, что в мае украинским предпринимателям начали выплачивать помощь на детей до 10 лет. За три месяца физлицам выплатили 554 миллиона гривен.

Ранее стало известно, что некоторые категории смогут рассчитывать на дополнительные выплаты из бюджета. Так уже с августа этого года члены семей военнослужащих, погибших на Донбассе, будут получать материальную помощь от государства, которую добавят к пенсии.

Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении по поводу пенсий, кто останется без денег.

Как сообщала Politeka, выход на пенсию до 45 лет, украинцам назвали главные условия.

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