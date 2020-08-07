Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, перетворилася на лялечку Барбі під час нових зйомок

Цього разу струнка модель з пишними формами поділилася в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці спекотним фото, зробленим на вулиці. Демі вирішила прогулятися в досить крихітному бікіні з рожевих блискіток на вулиці, захопивши видом.

Значних розмірів форми Роуз не зміг приховати настільки провокаційний купальник. Втім, саму дівчину це не збентежило і вона показала себе у всій красі. Також користувачам мережі стало цікаво, що дівчина була на вулиці в бікіні разом з велосипедом, який вела в руках.

Схоже, дівчина на славу повеселилася, роз'їжджаючи на велосипеді в одному бікіні, що зовсім не приховало її достоїнств і навіть підкреслило їх ще більше.

"Виглядає дуже сміливо", " Hermosa💋 💋 💋 💋 💋", " Уооо, я так сильно тебе люблю😍 😍 😍 😍 😍", " як ви її фотографуєте? Ржунімагу" « "Привіт, красуня«,» ти супер«,» Просто підступна лисиця«,» ти така лялечка🔥 🔥 👅 👅 👿 👿 👿», чарівний квітка🌹 🌹 🌹«," Демі ... Ти приголомшлива", "😊 🔥 🔥 😅 😀 до гарячого не можна звикнути", " чудова твоя фотографія, Ти така чудова, що розтопила мій телефон 🔥», «мій ангел», - написали фанати.

Також ми писали, що доу цей день модель ділиться новими фото, показує, як веселиться на пляжі в крихітному купальнику або надягає вельми зухвалі сукні, під якими немає білизни. Завдяки тому, що дівчина абсолютно не соромиться свого тіла, вона змогла стати популярною. Її фотосесії розбурхують шанувальників щоразу новим образом.

На представленому кадрі, опублікованому в Instagram, Демі позувала в досить провокаційному образі-тонкому білому ліфчику, який не зміг прикрити пишні достоїнства знаменитості, а також світло-синіх укорочених рваних джинсах.

"Wooooooaaawwww красива дівчина muuuuuaaah", "Така Черешенька, боже😀 😅 🔥«,» як багато у тебе цих булочок😍 😘«," hermosa como siempre ... Hechicera 😉! 😋 🍑 😘 ", "Люблю тебе, гріх таке приховувати«," чому ти більше не відповідаєш мені, дорога?", "Ти мила і прекрасна дівчина з шикарними грудьми і по*ой», «просто персик і нічого більше», «не зупиняйся», «ти найкрасивіша в світі,» - написали фанати.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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