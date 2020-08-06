Учасниця популярного шоу "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха розірвала свої стосунки з нареченим Луї, який зробив їй пропозицію

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася подробицями свого особистого життя на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

У 2016 році Віка Маремуха познайомилася з французом про ім'я Луї, з яким у неї зав'язався бурхливий роман. У 2019 році в Парижі наречений запропонував своїй коханій зіграти весіль і та погодилася. Однак за останній рік пари було багато сварок і розбіжностей, які в підсумку привели до розриву.

"Хочу бути з вами чесною і відвертою... Так. Ми з Луї розсталися. Звичайно ж це рішення не далося нам за один день. Ми намагалися врятувати відносини. Ми багато говорили, займалися з психологами, але, на жаль ...",- пише зірка в соцмережі. - "Весь цей час нам було дуже боляче".

За словами Вікі, вони з нареченим виявилися занадто різними, через що обидва страждали. Незважаючи на надії виправити ситуацію, модель і її колишній бойфренд зазнали поразки. Однак Вікторія вдячна Луї за чотири прекрасних роки, які вони провели у відносинах.

"На очах сльози, а в горлі клубок, не можу більше нічого вам сказати, але знаю точно-все, що не робиться-на краще! Привіт, мій новий життєвий етап! Я знаю ти будеш ще яскравішим і щасливішим!",- підсумувала Маремуха.

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