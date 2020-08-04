В Турции избили украинскую топ-модель Дарью Кирилюк

Об этом сообщает на своей странице в Instagram сама модель, передает Politeka.

По словам девушки, на нее и ее друзей напала охрана пляжа. Произошло это в провинции Измир. Дарья пишет, что избивали ее, а также еще трех девушек сотрудники службы безопасности пляжа.

"На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня)", – утверждает модель.

Девушка говорит, что не будет молчать и добьется справедливости.

"Я не хочу молчать и рассказываю историю, что случилась со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали. Мы дали полиции объяснения. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло", – написала Дарья.

В свою очередь, охрана пляжа отрицает свое участие в избиении, утверждая, что девушку избил ее же парень.

Кирилюк сообщает также, что ночной клуб, который расположен на этом пляже, отказался дать полицейским, к которым обратилась девушка, записи с камер видеонаблюдения.

Также сообщается, что владелец пляжа Бурак Бешер обвинил Дарью Кирилюк во лжи. Он заявил изданию Haberler, что его клуб оказался замешано в "клеветнической кампании".

Бешер говорит, что конфликт случился между двумя компаниями, однако охранников пляжа среди его участников не было.

Politeka сообщала, что Неизвестный мужчина напал и пытался изнасиловать журналистку телеканала Интер Анастасию Луговую в поезде. Об этом сообщила сама пострадавшая на своей страничке в Facebook.

Инцидент произошел 31 июля в поезде Мариуполь-Киев. Журналистка с сыном ехали в купе, когда среди ночи к ним пробрался мужчина и начал избивать женщину.

"Проснулась от ударов по голове. Неизвестный проник в наше купе, одетый был только в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, лишь бы он не бил сына", - рассказала она.

Мальчику, который стал свидетелем нападения на мать, журналистку Анастасию Луговую в поезде "Мариуполь – Киев", понадобится помощь психолога, об этом сообщил его отец Владимир.

"Он столько раз пересказал эту историю. Каждый раз проживая это и каждый раз доходя до слез. Он говорит: "Мамочка, прости, что я тебя не спас", – рассказал муж пострадавшей.

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