Участница популярного шоу "Супермодель по-украински" Виктория Маремуха разорвала свои отношения с женихом Луи, который сделал ей предложение

Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась подробностями своей личной жизни на своей странице в соцсети "Инстаграм".

В 2016 году Вика Маремуха познакомилась с французом о имени Луи, с которым у нее завязался бурный роман. В 2019 году в Париже жених предложил своей возлюбленной сыграть свадьб и та согласилась. Однако за последний год пары было много ссор и разногласий, которые в итоге привели к разрыву.

"Хочу быть с вами честной и откровенной... Да. Мы с Луи расстались. Конечно же это решение не далось нам за один день. Мы пытались спасти отношения. Мы много говорили, занимались с психологами, но, к сожалению ...", - пишет звезда в соцсети. - "Все это время нам было очень больно".

По словам Вики, они с женихом оказались слишком разными, из-за чего оба страдали. Несмотря на надежды исправить ситуацию, модель и ее бывший бойфренд потерпели поражение. Однако Виктория благодарна Луи за четыре прекрасных года, которые они провели в отношениях.

"На глазах слезы, а в горле ком, не могу больше ничего вам сказать, но знаю точно - все, что ни делается - к лучшему! Привет, мой новый жизненный этап! Я знаю ты будешь еще ярче и счастливее!", - подытожила Маремуха.

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