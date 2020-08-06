Стало відомо, скільки українці платитимуть за блакитне паливо після запуску ринку газу

Про це пише видання Сьогодні.

Як відомо, вже з 1 серпня 2020 року ціни для населення, як з 2015 року для промисловості, будуть визначатися ринком.

Це означає, що побутові споживачі можуть вільно міняти постачальників палива, вибираючи для себе вигідні тарифи.

"Довгі роки ціни на газ в Україні регулював Кабінет міністрів через НАК "Нафтогаз України". Компанія була зобов'язана продавати газ посередникам-монополістам, які вже з націнкою перепродували його українцям. Спочатку "Нафтогаз" продавав газ так званим облгаззбутам, які потім постачали паливо з націнкою домогосподарствам і промисловим споживачам", - підкреслили в Укртрансгазі.

Після запуску ринку газу тепер постачальники можуть самі вирішувати, за скільки продавати газ побутовим споживачам, а "Нафтогаз" більше не зможе продавати блакитне паливо населенню через газзбути.

У Нафтогазі вже попередили, що в серпні ціна на газ злетіла на 9% до 3,24 грн/кубометр. У монополісті виправдалися, що тариф підвищили через те, що "ринок входить в сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду".

Але українцям рано розслаблятися, оскільки напередодні опалювального сезону зростає попит на паливо і, відповідно, будуть переглянуті тарифи на газ для населення.

"У перспективі ціна газ для населення буде змінюватися в залежності від попиту і пропозиції. Традиційно взимку попит зростає, через що тарифи на газ йдуть вгору пропорційно зростанню споживання. Але вже влітку, коли попит мінімальний – ціни знову відкочуються назад. Однак говорити про різке зростання ціни не варто. Цей сценарій Україні не загрожує, як мінімум, через рекордні 22 млрд кубічних метрів газу, накопичені в підземних сховищах. До жовтня накопичений обсяг може досягти 26 млрд кубів. Цих запасів повинно вистачити, щоб зберегти ціни на газ в країні на відносно низькому рівні навіть у розпал опалювального сезону", – резюмували в прес-службі Укртрансгазу.

Додамо, що з 1 серпня також скасували гарантію безперебійного постачання палива населенню. Тепер при форс-мажорах "постачальником останньої надії" стане Нафтогаз, після чого в українців буде до 60 днів, щоб визначитися з новим постачальником.

Додамо, що з 1 серпня також скасували гарантію безперебійного постачання палива населенню. Тепер при форс-мажорах "постачальником останньої надії" стане Нафтогаз, після чого українцям за 60 днів потрібно встигнути визначитися з новим постачальником.

Раніше ми вже попереджали про подорожчання комуналки в Україні. Як відомо, 1 серпня запрацював ринок газу, через що тарифи для побутових споживачів будуть формуватися по-новому.

Монополіст Нафтогаз до 25-го дня кожного місяця буде публікувати оптові розцінки, на підставі яких постачальники розраховують свої тарифи.

Потім до цієї вартості газзбути в Україні "докинуть" вартість транспортування і націнку, і за таким тарифом доведеться платити простим українцям

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