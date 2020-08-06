Громадський діяч Андрій Пальчевський розкритикував керівництво України на чолі з президентом Володимиром Зеленським за несправедливий карантин

Як повідомляє Politeka.net, таку думку він висловив в ефірі програми " Пульс "на телеканалі" 112 Україна " (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"З усіх проблем, які падають на голову сьогоднішньому керівництву, є ще одна серйозна, яка називається протиріччя між столицею і провінцією. Це протиріччя було породжено безглуздістю керівництва, коли вони ввели різні критерії для одних і тих же явищ в різних містах", - пояснив Андрій Пальчевський. "І жителі Луцька, і жителі Тернополя абсолютно праві, коли кажуть: почекайте, в Києві приблизно така ж кількість хворих. А для відносно невеликої економіки, як у файному місті Тернополі, там зрозуміло-закрили 3-4 ринку і до побачення, всі склалися. І люди в Луцьку задають правильні питання. На тлі чого це все сталося - на тлі Черкаського "повстання", назвемо так".

Андрій Пальчевський нагадав, що мер Черкас Анатолій Бондаренко за підтримки городян виступив проти ізоляції міста і прийняв рішення не виконувати розпорядження центральної влади. Спочатку в офісі президента відреагували дуже жорстко і пообіцяли притягнути голову міста до відповідальності, однак цього не сталося.

"Треба було київській владі брати ноги в руки, швидко туди, в епіцентр, чого не зробив придуркуватий Янукович, а міг би залишитися при владі, і сказати: дорогі Ви наші, розумієте, вам треба потерпіти - і ми будемо терпіти в Києві. І показати на собі, а не ходити в кафе з цим "пивником", як цей Ляшко, який сидить і дивиться, як же там наші керівники країни випивають каву. Хоча всі прекрасно знали, що не можна ходити", - зазначив громадський діяч.

За словами Пальчевського, перші особи України вчинили неправильно, відмовившись слідувати загальноприйнятим правилам. Так Володимир Зеленський у Хмельницькому вирішив випити кави зі своїми підлеглими без маски, а кафе на той момент ще були закриті.

"Коли були зроблені, здавалося б, маленькі помилки, я їхав в машині і думав: це призведе до катастрофічних наслідків. Тому що якщо носити маски-то всім носити маски. Якщо не ходити в кафе-з першої особи, не штрафи платити. Розумом Я розумію, що президенту не можна було сидіти з міркувань безпеки, але тоді треба було прийняти розумне рішення і випити кави в машині. Не хочеться когось ображати, але подібного роду маленькі дурниці призводять до катастрофічних наслідків. Все може спровокувати", - обурився Андрій Пальчевський. - "Не вирішили швидко, не задавили в зародку не те, щоб протест, а невдоволення. Люди були незадоволені не тим, що закривають Черкаси чи Луцьк, а тим, що десь не закривають. Тому що справедливість, вона не буває відносною, вона повинна бути абсолютною - закон єдиний для всіх".

C 1 серпня Україну розділили на чотири карантинні зони. З перших же днів місцева влада Луцька і Тернополя заявила, що не виконуватиме приписи Кабміну і посилюватиме карантин.

Зазначимо, що йдеться саме про міста, це не стосується інших регіонів Волинської та Тернопільської області.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив, чому Зеленський займається не своєю справою: "хто керує економікою насправді?".

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