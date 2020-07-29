Владимир Зеленский, как и другие президенты Украины до него, занимается не своим делом

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал украинский общественный деятель Андрей Пальчевский.

Он напомнил о том, что Украина – парламентское государство. В то же время, президент страны, по словам Пальчевского, часто вмешивается в те сферы, которыми он заниматься не должен.

В частности, эксперт отметил, что именно глава государства сейчас руководит экономикой.

«Мы в парламентской республике вообще-то живем. У нас на самом деле парламент должен быть законодателем и лидером движения нашего общества вперед. Вот этот перекос в сторону президентской (республики – прим. ред), когда президент у нас главнокомандующий, он же почему-то руководит экономикой…Кто руководит экономикой на самом деле? Шмыгаль? Я его фамилию с трудом вспоминаю», - возмутился Пальчевский.

Он считает, что глава государства не должен брать на себя «несвойственные функции». При этом Пальчевский отметил, что такую реальность в Украине установили предыдущие президенты, которые превратили страну в «султанат» несмотря на то, что по Конституции «хозяином в доме» должен быть украинский парламент.

До этого Пальчевский высказался относительно борьбы с олигархатом в Украине.

«Нам надо поменять систему, при которой кучка украинских семей, которая 30 лет назад пришла к власти… должна поделиться тем, что они… не хочется употреблять слово украли, потому что это термин практически юридический, то, что им досталось так легко. Когда они стояли просто при развале великой страны и получили почему-то в одни руки заводы, фабрики, власть и почему-то это все какими-то большими семьями оформлено», - заявил общественный деятель.

Напомним, Пальчевский раскрыл, как олигархи поиздевались над украинцами.

Как сообщала Politeka, Пальчевский рассказал, как власть грабит украинцев: «Заберем налогами и тарифами, а потом...».

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл, как решить проблему с торговлей в Киеве.