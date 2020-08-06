У Мінсоцполітики розповіли нові подробиці грошової компенсації за народження дитини

Про це повідомив Кореспондент, пише Politeka.net.

У міністерстві розповіли, на яких умовах можна використовувати отримані фінанси.

"Обов'язок по контролю за реалізацією саме продуктів, речей дитячого призначення буде здійснюватися безпосередньо банком, Мінсоцполітики, а також торговельною мережею. У цьому випадку ми дуже чітко розуміємо, що при наданні коштів, вони можуть піти в іншому напрямку, не на дитину. Тому ми і ввели таку систему, знайшли новий механізм, який дозволить це проконтролювати ", - повідомили в органі влади.

Додамо, що гроші можна витратити тільки на товари в тих магазинах, з якими нинішній уряд укладе договір.

Мінсоцполітики розраховує на те, що запроваджена система з'ясує, яка з форм надання допомоги виявиться кращою для населення. Крім цього, буде визначено наповнюваність дитячих наборів.

Раніше ми повідомляли про те, що Антимонопольний комітет вирішив остаточно припинити закупівлю соціальних пакетів. Все через це, що вміст залишало бажати кращого, звідси і виходили численні скарги з боку покупців і тих, хто зіткнувся з браком товару. З цієї причини і було грошове "винагороду".

Нагадаємо, призначення нових соцвиплат в Україні: хто і коли може отримати додаткові гроші.

Як повідомляла Politeka, виплата компенсацій по-новому, документи вже в Раді: "За біль і страждання українці отримуватимуть ...".

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