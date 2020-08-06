В Минсоцполитики рассказали новые подробности денежной компенсации за рождение ребенка

Об этом сообщил Корреспондент, пишет Politeka.net.

В министерстве поведали, на каких условиях можно использовать полученные финансы.

"Обязанность по контролю за реализацией именно продуктов, вещей детского назначения будет осуществляться непосредственно банком, Минсоцполитики, а также торговой сетью. В этом случае мы очень четко понимаем, что при предоставлении средств, они могут пойти в другом направлении, не на ребенка. Поэтому мы и ввели такую ​​систему, нашли новый механизм, который позволит это проконтролировать", - сообщили в органе власти.

Добавим, что деньги можно потратить только на товары в тех магазинах, с которыми нынешнее правительство заключит договор.

Минсоцполитики рассчитывает на то, что внедренная система выяснит, какая из форм предоставления помощи окажется лучшей для населения. Помимо этого, будет определенно наполняемость детских наборов.

Ранее мы сообщали о том, что Антимонопольный комитет решил окончательно приостановить закупку социальных пакетов. Все из-за этого, что содержимое оставляло желать лучшего, отсюда и исходили многочисленные жалобы со стороны покупателей и тех, кто столкнулся с браком товара. По этой причине и было денежное "вознаграждение".

Напомним, назначение новых соцвыплат в Украине: кто и когда может получить дополнительные деньги.

Как сообщала Politeka, выплата компенсаций по-новому, документы уже в Раде: "За боль и страдания украинцы будут получать...".

Также Politeka писала, что индексация соцпомощи украинцам, в Минсоцполитики назвали новые суммы и условия для получения.