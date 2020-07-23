Стало известно, как в Украине урегулировали вопрос перерасчета социальных выплат для отдельных категорий лиц

Об этом во время брифинга заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, передает Politeka.net.

Так, вскоре будет установлен порядок перерасчета пособия на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство. Такая соцпомощь для них увеличена с 2 прожиточных минимумов до 2,5. Для детей с инвалидностью - до 3,5 "минималок".

По словам Лазебной, в программе помощи малообеспеченным семьям останутся такие трудоспособные лица, которые осуществляют уход:

за детьми до достижения ими 3-летнего или 6-летнего возраста,

за больными детьми, которым не установлена ​​инвалидность,

за лицами с инвалидностью I-II группы,

за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет,

лица, которые предоставляют социальные услуги по уходу,

многодетные семьи или одинокие матери.

Профильное министерство также установить единый порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семей для всех видов соцпомощи и жилищных субсидий.

Теперь льготникам для получения помощи не нужно обращаться в органы соцзащиты, а будет достаточно сделать заявку через "Дію".

"Помощь будет оказываться с учетом имущественного положения семьи, нарушения и злоупотребления, которые ранее допускали на уровне комиссий разных уровней, отныне будет легко отслеживаться", - продолжила Лазебная.

Если сейчас размер соцпомощи от государства малообеспеченным семьям со всеми повышениями (10% - 20%) и надбавками (250 -500 грн) на ребенка составлял в среднем 115% от размера прожиточного минимума на ребенка, то во втором полугодии размер такой помощи составит 130% от размера прожиточного минимума на ребенка

до 6 лет - 2 416 гривен

от 6 до 18 лет - 3 013 гривен.

Подытоживая, Марина Лазебная на брифинге добавила, что также отменили норму, которая ограничивала максимальный размер пособия (75% уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи). С 1 июля максимальный размер государственной социальной помощи уже не может превышать прожиточный минимум для семьи.

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