Стало известно, кто из украинцев может рассчитывать на адресную помощь, которую будут добавлять к пенсиям

Как передает Politeka.net, об этом говорится на официальном портале главы государства.

Так, Владимир Зеленский обратился с требованием к Кабмину утвердить порядок выплат адресной помощи к пенсии членам семей военнослужащих, в том числе добровольцев, погибших во время участия в АТО/ООС.

По словам главы государства, пенсионное обеспечение семей погибших участников АТО/ООС было несправедливым, ведь украинцы получали разные выплаты от государства.

Зеленский добавил, что адресная помощь в качестве надбавки к пенсиям будет распространяться на девять тысяч членов семей погибших военнослужащих.

«Это именно те военнослужащие, которые не имели хорошего денежного обеспечения, не было надбавок за выслугу лет, воинского звания. Собственно, в их семьях сегодня пенсии низкие - в полтора-два раза ниже, чем нынешние...», - добавила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

По ее словам, теперь самая маленькая выплата для семьи, где живет один нетрудоспособный человек, составит 7800 грн, если двое нетрудоспособных - 12200 грн, если трое - максимальная пенсионная выплата составит 17 120 грн.

«Пенсионный фонд проводит сейчас перерасчеты пенсий, и в сентябре семьи получат две выплаты - и за август, и за сентябрь», - резюмировала Лазебная.

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Так, было начато финансирование пенсий за август началось согласно графику. На эти цели были выделены около 4,8 миллиарда гривен. Кроме того, якобы были обеспечено финансирование пенсионных выплат на общую сумму в семь с половиной миллиардов гривен.

«Выплата августовских пенсий будет проводиться в установленную каждому пенсионеру дату и в установленном порядке», — предупредили в ПФУ.

Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении по поводу пенсий, кто останется без денег.

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