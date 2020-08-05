Украинцы пока могут забыть о прохладной погоде из-за антициклона

Такую информацию в своем Facebook обнародовала синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

Она предупредила, что завтра, 6 августа, в Украине будет тепло и без осадков, поскольку над страной задержался мощный антициклон.

"Правда, во второй половине дня вдоль северной границы - Волынь, Ровенщина, Житомирщина, Киевщина, Черниговщина, Сумщина - набегут тучи и местами возможен дождь с грозой. Но еще раз - только в северных районах указанных областей", - отметила Диденко в свежем прогнозе погоды.

Завтра, 6 августа, температура воздуха будет от 28 до 33 градусов, но в южных и восточных регионах столбики поднимутся до +35 градусов.

Что касается Киева, то в столице будет также жарко, как и в других украинских регионах.

"В Киеве четверг обещает быть сухим солнечным, с температурой воздуха +30+32 градуса. Выходные в Киеве градуса немного спустятся вниз, к более комфортным, +25+27. Дождей пока не видно", - резюмировала Диденко в своем Facebook.

Ранее Наталья Диденко предупреждала, что 5 августа жара вернется в Украину.

Так, средняя температура по стране составит от +27 до +32 градусов. Также отмечается, что день будет солнечным.

При этом в Западной Украине через атмосферный фронт сохранится вероятность грозовых дождей. Исключение составят Тернопольская и Хмельницкая, где существенных осадков не ожидается.

В регионах, где пройдут дожди, будет немного прохладнее – до +22…+26 градусов.

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