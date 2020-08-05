Андрій Пальчевський все ще чекає вибачень від топ-силовиків, у тому числі і від голови СБУ Івана Баканова

Про це політик заявив в ефірі телеканалу NewsOne, передає Politeka.net.

Зокрема, лідер партії "Перемога Пальчевського" вирішив затронути скандал з силовиками, які нібито повинні були викликати громадського діяча на допит.

"Це у нас улюблена тактика: президенти приходять і йдуть, а тактика влади завжди одна і та ж. Почати якусь справу і підвісити її. Я вже звертаюся до Баканова, він напевно вже скоро дослужится до старшого лейтенанта. Але коли йому будуть вручати нові погони, один чоловік, який його не привітає, це буду я. Я все чекаю вибачень від нього, і від прокурора, який стежить за виконанням закону... Як тільки людина починає підніматися, на нього раз і якусь справу-компромат завели. Але з іншого боку, нехай тремтять...", - підкреслив Пальчевський.

Політик також додав, що проти нього розгорнули інформаційну кампанію з метою дискредитувати перед місцевими виборами.

"Отримав чотири смски, де було написано, що я нібито повідомив про смерть Папи Римського, повідомив про смерть президента... Це мене мінусує влада. Якщо ви підете в політику, то організовується група проплачених людей, яких я знаю, вони під егідою політичного лідера починають списуватися з десятком "л*йнометальниками", завдання яких - зупинити просування політика. Це називається мінусовка. З тих пір, коли ти потрапляєш в обіг до цих людей, відбуваються дивні речі. По мірі того, як більше в тебе летить, то впізнаваність стає більше", - резюмував Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу.

Раніше Андрій Пальчевський зробив важливу заяву після НП в поїзді Укрзалізниці.

За його словами, в українських поїздах повинні бути встановлені "тривожні кнопки", системи відкривання/закривання купе і відеоспостереження.

Політик не сумнівається, що компенсацію постраждалій Анастасії Луговій повинна відшкодувати Укрзалізниця.

"...Ми звикли до терактів в повітрі, але теракти в поїздах теж бувають. І рвонути в поїзді ще легше, тому що немає такої системи перевірки, як існує на авіаційних вокзалах. А що стосується жінки з дитиною, то вони подадуть в суд. Вони повинні вимагати дуже серйозною компенсації, тому що постраждало двоє людей. І маму шкода, і хлопчика. І навіть тата, який зараз не в кращому стані. Він міг втратити дружину і дитину...", - додав Андрій Пальчевський в ефірі українського телеканалу.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив, чому Зеленський займається не своєю справою

Як повідомляла Politeka, Пальчевський попередив, що вибори восени можуть не відбутися

Також Politeka писала, що Пальчевський розповів, як шикують «слуги народу»