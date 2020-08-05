Андрей Пальчевский все еще ждет извинений от топ-силовиков, в том числе и от главы СБУ Ивана Баканова

Об этом политик заявил в эфире телеканала NewsOne, передает Politeka.net.

В частности, лидер партии "Победа Пальчевского" решил затронуть скандал с силовиками, которые якобы должны были вызвать общественного деятеля на допрос.

"Это у нас любимая тактика: президент приходят и уходят, а тактика властей всегда одна и та же. Начать какое-то дело и подвесить его. Я уже обращаюсь к Баканову, он наверно уже скоро дослужится до старшего лейтенанта. Но когда ему будут вручать новые погоны, один человек, который его не поздравит, это буду я. Я все жду извинений от него, и от прокурора, который следит за исполнением закона... Как только человек начинает подниматься, на него раз и какое-то дело-компромат завели. Но с другой стороны, пусть трепещут...", - подчеркнул Пальчевский.

Политик также добавил, что против него развернули информационную кампанию с целью дискредитировать перед местными выборами.

"Получил четыре смски, где было написано, что я якобы сообщил о смерти Папы Римского, сообщил о смерти президента... Это меня минусует власть. Если вы пойдете в политику, то организуется группа проплаченных людей, которых я знаю, они под эгидой политического лидера начинают списываться с десятком "д*рьмометателей", задача которых - остановить продвижение политика. Это называется минусовка. С тех пор, когда ты попадаешь в оборот к этим людям, происходят странные вещи. По мере того, как больше в тебя летит, то узнаваемость становится больше", - резюмировал Андрей Пальчевский в эфире телеканала.

Ранее Андрей Пальчевский сделал важное заявление после ЧП в поезде Укрзализныци.

По его словам, в украинских поездах должны быть установлены "тревожные кнопки", системы открывания/закрывания купе и видеонаблюдение.

Политик не сомневается, что компенсацию пострадавшей Анастасии Луговой должна возместить Укрзализныця.

"...Мы привыкли к терактам в воздухе, но теракты в поездах тоже бывают. И рвануть в поезде еще легче, потому что нет такой системы проверки, как существует на авиационных вокзалах. А что касается женщины с ребенком, то они подадут в суд. Они должны требовать очень серьезной компенсации, потому что пострадало двое людей. И маму жалко, и мальчика. И даже папу, который сейчас не в лучшем состоянии. Он мог потерять жену и ребенка...", - добавил Андрей Пальчевский в эфире украинского телеканала.

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