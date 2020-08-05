Стало відомо, за яких умов українці при виході на пенсію ризикують залишитися без виплат

Про це пише видання Голос.

Як відомо, в Україні поетапно підвищують пенсійний вік, і це передбачено пенсійною реформою.

«Це поступове збільшення мінімального страхового стажу з 15 мінімальних років для отримання пенсії до 35 років більше ніж в 2,5 рази. Підвищення мінімально необхідного страхового стажу до 35 років, щоб мати право вийти на пенсію, і є пенсійна реформа», - нагадує експерт Андрій Павловський.

На сьогоднішній день при виході на пенсію потрібно мати як мінімум 27−28 років страхового стажу, але через пару років ця цифра зросте до 35 років.

Експерти попереджають, що при такому "розкладі" українці, які народилися в 70-х і 80-х роках, ризикують не вийти на пенсію в 60 років. Перед ними буде стояти вибір: залишитися без виплат на заслуженому відпочинку або працювати ще кілька років.

Для зручності пенсіонери можуть докупити відсутній стаж, але вартість одного року становить 20 тисяч гривень.

«Фактично 35 років страхового стажу буде відповідати пенсійному віку -63−65 років, у кого не вистачає років і треба буде доопрацьовувати. Тобто, виходити на заслужений відпочинок зможуть тільки в 63−65 років», додав Павловський.

Якщо раніше влада боялася говорити про це, адже це могло спровокувати невдоволення серед українців. Тому тему про підвищення пенсійного віку вони намагалися завуальовано коментувати.

Раніше ми розповідали, що пенсіонерам скорочують або скасовують виплати від держави.

Це може бути пов'язано з тим, що деякі пільговики, отримуючи гроші від держави, приховують факт нового працевлаштування.

Якщо пенсіонер не повідомляє ПФУ про нову роботу, то після звірки йому можуть загрожувати грошові санкції. Тобто, розмір виплати від держави можуть суттєво зменшити.

Але розмір виплати можуть зменшити через помилки, які пенсіонер допустив при заповненні документів.

Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про радикальне рішення з приводу пенсій, хто залишиться без грошей.

Як повідомляла Politeka, вихід на пенсію до 45 років, українцям назвали головні умови.

Також Politeka писала, що українці можуть не вчасно вийти на пенсію, хто опиниться під ударом.