Стало известно, при каких условиях украинцы при выходе на пенсию рискуют остаться без выплат

Об этом пишет издание Голос.

Как известно, в Украине поэтапно повышают пенсионный возраст, и это предусмотрено пенсионной реформой.

«Это постепенное увеличение минимального страхового стажа — с 15 минимальных лет для получения пенсии до 35 лет — больше чем в 2,5 раза. Повышение минимально необходимого страхового стажа до 35 лет, чтобы иметь право выйти на пенсию, и есть пенсионная реформа», - напоминает эксперт Андрей Павловский.

На сегодняшний день при выходе на пенсию нужно иметь как минимум 27−28 лет страхового стажа, но через пару лет эта цифра вырастет до 35 лет.

Эксперты предупреждают, что при таком "раскладе" украинцы, которые родились в 70-х и 80-х годах, рискуют не выйти на пенсию в 60 лет. Перед ними будет стоять выбор: остаться без выплат на заслуженном отдыхе или работать еще несколько лет.

Для удобства пенсионеры могут докупить недостающий стаж, но стоимость одного года составляет 20 тысяч гривен.

«Фактически 35 лет страхового стажа будет соответствовать пенсионному возрасту — 63−65 лет, у кого не хватает лет и надо будет дорабатывать. То есть, выходить на заслуженный отдых смогут только в 63−65 лет», — добавил Павловский.

Власть боится говорить напрямую об этом, ведь это может спровоцировать недовольство среди украинцев. Поэтому тему о повышении пенсионного возраста они пытаются завуалированно комментировать.

Ранее мы рассказывали, что пенсионерам сокращают или отменяют выплаты от государства.

Это может быть связано с тем, что некоторые льготники, получая деньги от государства, скрывают факт нового трудоустройства.

Если пенсионер не сообщает в ПФУ о новой работе, то после сверки ему могут угрожать денежные санкции. То есть, размер выплаты от государства могут существенно уменьшить.

Но размер выплаты могут уменьшить из-за ошибок, которые пенсионер допустил при заполнении документов.

Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении по поводу пенсий, кто останется без денег.

Как сообщала Politeka, выход на пенсию до 45 лет, украинцам назвали главные условия.

Также Politeka писала, что украинцы могут не вовремя выйти на пенсию, кто окажется под ударом.