Стали відомі подробиці різкого злету ціни на газ

Про це пише Інтерфакс.

Повідомляється, що ринкові розцінки на блакитне паливо злетіли після підвищення попиту на газ.

Так, два дні тому ціна газу на головному майданчику Європи – голландської TTF – підскочила до $79 за тисячу кубометрів порівняно з $59 у середньому за минулий тиждень).

За словами експертів, таких розцінок на ринку не бачили з квітня 2020 року.

На хабі в австрійському Баумгартені, куди газ приходить через Україну, блакитне паливо злетіло в ціні до $92 за тисячу кубометрів (з середнього рівня в $76 минулого тижня).

Додамо, що українцям тепер варто звертати увагу на вартість газу на європейських ринках, оскільки після запуску ринку газу вартість палива буде постійно змінюватися.

Після 1 серпня тепер ціни будуть ринковими, тобто розраховуватися в залежності від котирувань на європейських хабах. Тому для побутових споживачів кожен місяць буде новий тариф.

Монополіст Нафтогаз до 25-го дня кожного місяця буде публікувати оптові розцінки, на підставі яких постачальники розраховують свої тарифи. Потім до цієї вартості газзбути в Україні "докинуть" вартість транспортування і націнку, і за таким тарифом доведеться платити простим українцям, передає Сьогодні.

Не виключено, що запуск ринку газу призведе до зростання тарифів на блакитне паливо. За словами нардепа Олексія Кучеренка, перше подорожчання може відбутися вже в серпні.

"Я можу вам навести цитату одного з керівників Асоціації газотрейдерів, який сказав: "Українці повинні зрозуміти, що ринкова ціна та ринок газу — це однозначно призведе до підвищення ціни на газ". На превеликий жаль, ці ринкові реформи призведуть до подорожчання газу, і почнеться це вже в серпні. Відсотків на 7-10 подорожчає", заявив парламентарій в ефірі телеканалу Україна 24.

Нардеп також попередив, що поки в Україні існує монополіст, мови про відкритому ринку газу бути не може.

"Я хотів би всіх відразу розчарувати, тому що навіть якщо не буде різким це зростання, ніякого ринку газу найближчим часом для населення і для теплокомуненерго не може бути в принципі, поки є супермонополіст. Ринку не буде, буде певна стратегія", - підкреслив Олексій Кучеренко додавши, що ціни гарантовано будуть рости, наскільки саме - спрогнозувати поки складно.



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