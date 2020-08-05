Стали известны подробности резкого взлета цены на газ

Об этом пишет Интерфакс.

Сообщается, что рыночные расценки на голубое топливо взлетели после повышения спроса на газ.

Так, два дня назад цена газа на главной площадке Европы – голландской TTF – подскочила до $79 за тысячу кубометров (по сравнению с $59 в среднем за прошлую неделю).

По словам экспертов, таких расценок на рынке не видели с апреля 2020 года.

На хабе в австрийском Баумгартене, куда газ приходит через Украину, голубое топливо взлетело в цене до $92 за тысячу кубометров (со среднего уровня в $76 на прошлой неделе).

Добавим, что украинцам теперь стоит обращать внимание на стоимость газа на европейских рынках, поскольку после запуска рынка газа стоимость топлива будет постоянно меняться.

После 1 августа теперь цены будут рыночными, то есть рассчитываться в зависимости от котировок на европейских хабах. Поэтому для бытовых потребителей каждый месяц будет новый тариф.

Монополист Нафтогаз до 25-го дня каждого месяца будет публиковать оптовые расценки, на основании которых поставщики рассчитывают свои тарифы. Потом к этой стоимости гасзбыты в Украине "докинут" стоимость транспортировки и наценку, и по такому тарифу придется платить простым украинцам, передает Сегодня.

Не исключено, что запуск рынка газа приведет к росту тарифов на голубое топливо. По словам нардепа Алексея Кучеренко, первое подорожание может произойти уже в августе.

"Я могу вам привести цитату одного из руководителей Ассоциации газотрейдеров, который сказал: "Украинцы должны понять, что рыночная цена и рынок газа — это однозначно приведет к повышению цены на газ". К большому сожалению, эти рыночные реформы приведут к подорожанию газа, и начнется это уже в августе. Процентов на 7-10 подорожает", — заявил парламентарий в эфире телеканала Украина 24.

Нардеп также предупредил, что пока в Украине существует монополист, речи об открытом рынке газа быть не может.

"Я хотел бы всех сразу разочаровать, потому что даже если не будет резким этот рост, никакого рынка газа в ближайшее время для населения и для теплокоммунэнерго не может быть в принципе, пока есть супермонополист. Рынка не будет, будет определенная стратегия", - подчеркнул Алексей Кучеренко добавив, что цены гарантированно будут расти, насколько именно - спрогнозировать пока сложно.

Напомним, коммуналка взлетит в цене, украинцев предупредили о новых тарифах

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