Стало відомо, які категорії українців можуть розраховувати на надбавки до виплат від держави

Про це пише Politeka.net.

Повідомляється, що з серпня 2020 року члени сімей загиблих військовослужбовців будуть отримувати державну адресну допомогу, яку приплюсують до існуючих пенсій.

Відповідне рішення затвердив Кабінет міністрів під час вчорашнього засідання.

Так, додаткова допомога виплачуватиметься членам сім'ї, які втратили годувальника і розмір пенсії яких нижче 7800 гривень.

За умови, якщо пенсія призначається на двох і більше членів сім'ї, адресна допомога у вигляді надбавки до пенсії встановлюється у сумі, що не досягає 6100 гривень на кожного з зазначених членів сім'ї.

Своєю постановою уряд також передбачає призначення доплати 9-м тисячам членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії або інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час безпосередньої участі в зоні проведення АТО/ООС.

Раніше ми розповідали, що пенсіонерам скорочують або скасовують виплати від держави.

Це може бути пов'язано з тим, що деякі пільговики, отримуючи гроші від держави, приховують факт нового працевлаштування.

Якщо пенсіонер не повідомляє ПФУ про нову роботу, то після звірки йому можуть загрожувати грошові санкції. Тобто, розмір виплати від держави можуть суттєво зменшити.

Але розмір виплати можуть зменшити через помилки, які пенсіонер допустив при заповненні документів.

Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про радикальне рішення з приводу пенсій, хто залишиться без грошей.

Як повідомляла Politeka, вихід на пенсію до 45 років, українцям назвали головні умови.

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