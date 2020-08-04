Стало известно, какие категории украинцев могут рассчитывать на надбавки к выплатам от государства

Об этом пишет Politeka.net.

Сообщается, что с августа 2020 года члены семей погибших военнослужащих будут получать государственную адресную помощь, которую приплюсуют к существующим пенсиям.

Соответствующее решение утвердил Кабинет министров во время вчерашнего заседания.

Так, дополнительное пособие будет выплачиваться тем членам семьи, которые потеряли кормильца и размер пенсии которых ниже 7800 гривен.

При условии, если пенсия назначается на двух и более членов семьи, адресная помощь в виде надбавке к пенсии устанавливается в сумме, не достигающей 6100 гривен на каждого из указанных членов семьи.

Своим постановлением правительство также подразумевает назначить доплату 9-м тысячам членов семей военнослужащих, которые погибли (умерли) вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время непосредственного участия в зоне проведения АТО/ООС.

Ранее мы рассказывали, что пенсионерам сокращают или отменяют выплаты от государства.

Это может быть связано с тем, что некоторые льготники, получая деньги от государства, скрывают факт нового трудоустройства.

Если пенсионер не сообщает в ПФУ о новой работе, то после сверки ему могут угрожать денежные санкции. То есть, размер выплаты от государства могут существенно уменьшить.

Но размер выплаты могут уменьшить из-за ошибок, которые пенсионер допустил при заполнении документов.

Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении по поводу пенсий, кто останется без денег.

Как сообщала Politeka, выход на пенсию до 45 лет, украинцам назвали главные условия.

Также Politeka писала, что украинцы могут не вовремя выйти на пенсию, кто окажется под ударом.