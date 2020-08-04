Настрої бізнесу поліпшуються, але дуже повільно

Українські підприємства продовжують всіма силами адаптуватися до діяльності в умовах карантину

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Нацбанку.

Повідомляється, що четвертий місяць поспіль український бізнес серйозно налаштований на скорочення загальної чисельності працівників через карантин та економічну ситуацію в країні.

Про це йдеться в щомісячному опитуванні підприємств, яке, традиційно, готує НБУ.

Пом'якшення карантину та поступове відновлення попиту сприяли пожвавленню економіки. Завдяки чому в минулому місяці індекс очікувань ділової активності виріс на 1,4 пункту до 46,9 пунктів.

За результатами опитування, настрої бізнесу поліпшуються повільно.

"Значення індексу нижче 50 пунктів сигналізує, що песимістичні оцінки все ще переважають", - йдеться в повідомленні.

Про відновлення роботи бізнесу свідчить подальше поліпшення настроїв щодо обсягів нових замовлень, товарів для продажу і послуг.

За підсумками липня, як йдеться в результатах опитування, істотно поліпшили свої очікування підприємства сфери послуг і будівництва. Що стосується підприємств промисловості та торгівлі, то вони стримано оцінили свої результати і очікують скорочення обсягів нових експортних замовлень і зменшення товарообороту.

Раніше ми розповідали, що українська економіка опинилася на дні.

За інформацією НБУ, у червні 2020 року збільшилося падіння індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) до 9,6% р/р (8,9% було в травні).

А головний негативний внесок внесло зниження виробництва в сільському господарстві (40,6%), яке було спровоковане низькою врожайністю і запізнілим початком жнив.

В документі, який підготував НБУ, також говориться, що показники більшості видом економічної діяльності були збільшені після пом'якшення карантину, відновлення внутрішнього і зовнішнього попиту.

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