Настроения бизнеса улучшаются, но очень медленно

Украинские предприятия продолжают всеми силами адаптироваться к деятельности в условиях карантина

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Нацбанка.

Сообщается, что четвертый месяц подряд украинский бизнес серьезно настроен на сокращение общей численности работников из-за карантина и экономической ситуации в стране.

Об этом говорится в ежемесячном опросе предприятий, который, традиционно, готовит НБУ.

Смягчение карантина и постепенное возобновление спроса способствовали оживлению экономики. Благодаря чему в прошлом месяце индекс ожиданий деловой активности вырос на 1,4 пункта до 46,9 пунктов.

По результатам опроса, настроения бизнеса улучшаются медленно.

"Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует, что пессимистические оценки все еще преобладают", - говорится в сообщении.

О возобновлении работы бизнеса свидетельствует дальнейшее улучшение настроений по объемам новых заказов, товаров для продажи и услуг.

По итогам июля, как говорится в результатах опроса, существенно улучшили свои ожидания предприятия сферы услуг и строительства. Что касается предприятий промышленности и торговли, то они сдержанно оценили свои результаты и ожидают сокращения объемов новых экспортных заказов и уменьшения товарооборота.

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По информации НБУ, в июне 2020 года усугубилось падение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) до 9,6% г/г (8,9% было в мае).

А главный отрицательный вклад внесло снижение производства в сельском хозяйстве (40,6%), которое было спровоцировано низкой урожайностью и запоздалым началом жатвы.

В документе, который подготовил НБУ, также говорится, что показатели большинства видом экономической деятельности были увеличены после смягчения карантина, возобновления внутреннего и внешнего спроса.

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