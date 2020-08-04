Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, показала новий наряд для відпочинку
Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала нові фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".
Красуня сфотографувалася біля стіни біля басейну, який можна помітити у відображенні на задньому плані. Для спекотних кадрів Анастасія Квітко вбралася в білий купальник на зав'язках, який ледь прикрив її видатні форми. Вона повернулась боком, щоб показати свої природні переваги у всій красі. На одному з фото відкривається розкішний вид на груди і плоский живіт моделі в бікіні.
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Користувачі соціальної мережі поділилися враженнями про новому вбранні Анастасії Квітко в коментарях під публікацією:
"Супер мила"; "Ідеальна крихітка"; "Анастасія, ти виглядаєш приголомшливо"; "найгарячіша річ, яку я коли-небудь бачив"; "Ух ти, дитинко, ти надто чуттєва і провокаційна. Люблю тебе"; "Завжди краща жінка, я люблю тебе, Анастасія"; "Про Настуся, моя золота, як завжди бомба 😙❤💋"; "Абсолютно класні фото! 😍😍 Ти ідеальна дівчина мрії"; "Солодка цукерка".
Раніше на фанатській сторінці моделі з'явилися інші спокусливі знімки. На одній з них Квітко стоїть біля балкона в спокусливому купальнику бордового відтінку, що складається з топ на бретелях і бікіні. Купальник настільки маленький, що ледве в силах утримати її форми. Образ вона доповнила масивними золотими браслетами та сережками.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "Це просто мед!".
А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою «кім» у відвертому купальнику: «Вау, світиться».
Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подратувала пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів.