Спливли подробиці "поповнення" в сім'ї Меган Маркл і принца Гаррі

Про це пише таблоїд People.

Як відомо, два роки тому колишні герцоги завели чорного лабрадора, і до сьогоднішнього дня кличка залишалася в секреті.

Меган Маркл і принц Гаррі навіть жартували, що «люди не завжди можуть розібрати її ім'я»

Кличку чорного лабрадора розкрили королівські біографи, які присвятили герцогам свою книгу. З'ясувалося, що пса звуть Пула.

Це ім'я має особливе значення для пари. Як відомо, пула - офіційна валюта в Ботсвані, куди Гаррі запросив Меган, коли між ними зав'язалися романтичні стосунки. Пула означає дощ з мови тсвана, а оскільки дощ - рідкісне явище в Ботсвані, його вважають благословенням.

Варто також відзначити, що подорож в Ботсвану для Меган Маркл і принца Гаррі була особливою. Квитки в африканську країну молодший син принцеси Діани подарував зірці Голлівуду на 36-річчя, а вже через три місяці пара побралася.

"Вона, можливо, щаслива. Вона отримала те, що хоче... Давай дамо Гаррі трохи часу", "Люблю їх", "Чудові люди з прекрасним настроєм, це повсякденність, яку вони завжди хотіли", "Мені подобається, що вони в Kia", "Я люблю їх обох, але я б хотів, щоб вони використовували маску для обличчя, а не просто очіпок або хустку", - відреагували користувачі в коментарях.

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