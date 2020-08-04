Всплыли подробности "пополнения" в семье Меган Маркл и принца Гарри

Об этом пишет таблоид People.

Как известно, два года назад бывшие герцоги завели черного лабрадора, и до сегодняшнего дня кличка оставалась в секрете.

Меган Маркл и принц Гарри даже отшучивались, что «люди не всегда могут разобрать ее имя»

Кличку черного лабрадора раскрыли королевские биографы, посвятившие герцогам свою книгу. Выяснилось, что пса зовут Пула.

Это имя имеет особенное значение для пары. Как известно, пула — официальная валюта в Ботсване, куда Гарри пригласил Меган, когда между ними завязались романтические отношения. Пула означает дождь с языка тсвана, а поскольку дождь — редкое явление в Ботсване, его считают благословением.

Стоит также отметить, что путешествие в Ботсвану для Меган Маркл и принца Гарри было особенным. Билеты в африканскую страну младший сын принцессы Дианы подарил звезде Голливуда на 36-летие, а уже через три месяца пара обручилась.

"Она, возможно, счастлива. Она получила то, что хочет... Давай дадим Гарри немного времени", "Люблю их", "Замечательные люди с прекрасным настроением, это повседневность, которую они всегда хотели", "Мне нравится, что они в Kia", "Я люблю их обоих, но я бы хотел, чтобы они использовали маску для лица, а не просто платок или платок", - отреагировали пользователи в комментариях.

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