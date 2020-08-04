Громадський діяч Андрій Пальчевський розкритикував вибіркові обмеження для українців, які уряд запровадив з початку серпня.

Він пояснив помилки влади в ефірі програми "Великий вечір" на телеканалі "Newsone", повідомляє Politeka.net (щоб переглянути відео, скрольте до кінця сторінки).

Андрій Пальчевський звернув увагу, що жителі Тернополя та інших міст, які опинилися в червоній карантинній зоні, протестують проти прийнятих заходів. У той же час, карантин у Києві протікає набагато м'якше.



"Столична влада не бажає обмежувати своє життя тими рамками, які вони пропонують виконувати іншим. Це називається: слухай, що я кажу, але не дивись, що я роблю - так співається у пісні. Якщо система існує, вона повинна бути обов'язковою для всіх", - зазначив Андрій Пальчевський.

За його словами, офіційна статистика бреше, і рівень захворюваності в Україні набагато гірша, ніж чиновники доповідають. При цьому одні регіони змушені терпіти суворі обмеження, а інші несправедливо уникають цієї долі.

"Смертність у тих, хто потрапив у німецькі медичні заклади, чому в 10 разів вище, ніж у нас. Тому що в нашу смертність я не вірю - наша вся статистика постановочна. І люди обурюються, уявіть собі для Тернополя або будь-якого міста, їх закрили - а як людям жити?", - обурився Пальчевський. - "Якщо б терпіли всі одночасно... Питання: чи буде ця напруженість рости між провінцією і метрополією, між Києвом, грубо кажучи, і київською владою? Я відповім: 100% буде зростати. Тому що якщо ви вимагаєте, щоб поїзд не зупинявся в Тернополі, значить давайте і з Києвом так само. Або вводите спеціальне положення, компенсуйте Тернополю або іншим червоним зонам те, що там люди не можуть ні поїсти купити, ні отримати гроші".

Як звернув увагу Андрій Пальчевський, при будь-якому дефіциті люди починають дивитися, як справи у сусідів, а особливо, як у представників влади. Тому жителі провінційних областей справедливо обурюються. Крім того, українці масово не дотримуються заходів безпеки, що теж позначається на розвитку епідемії.

"Розумом раціонально я розумію, що повинен бути один центр, але цей один центр повинен бути справедливим. Отже, правила для всіх. Якщо инцидентность (кількість захворюваності на 100 тисяч осіб) приблизно рівні, а в Києві навіть, по-моєму, вище, ніж у Луцьку і Тернополі", - заявив громадський діяч. - "Знаєте, ми не вийшли на пік, ми тільки виходимо і робимо все для того, щоб він був ще більше. Люди дуже втомилися, вони не можуть терпіти, якщо нагорі все не робиться точно так само, як внизу. Правила мають бути рівними для всіх українців, неважливо в Луцьку ви або Одесі".

Раніше мер Тернополя Сергій Надал висловив протест проти внесення міста в "червону" зону. За його інформацією, в інших містах ситуація з захворюваністю йде набагато гірше. Однак саме в Тернополі за рішенням уряду почали зупиняти поїзда, чим викликали невдоволення пасажирів.

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