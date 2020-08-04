Общественный деятель Андрей Пальчевский раскритиковал выборочные ограничения для украинцев, которые правительство ввело с начала августа.

Он объяснил ошибки власти в эфире программы "Большой вечер" на телеканале "Newsone", сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

Андрей Пальчевский обратил внимание, что жители Тернополя и других городов, которые оказались в красной карантинной зоне, протестуют против принятых мер. В то же время, карантин в Киеве протекает намного мягче.



"Столичная власть не желает ограничивать свою жизнь теми рамками, которые они предлагают выполнять другим. Это называется: слушай, что я говорю, но не смотри, что я делаю - так поется в песне. Если система существует, она должна быть обязательной для всех", - отметил Андрей Пальчевский.

По его словам, официальная статистика лжет, и уровень заболеваемости в Украине намного хуже, чем докладывают чиновники. При этом одни регионы вынуждены терпеть строгие ограничения, а другие несправедливо избегают этой участи.

"Смертность у тех, кто попал в немецкие медицинские заведения, почему-то в 10 раз выше, чем у нас. Потому что в нашу смертность я не верю - наша вся статистика постановочная. И люди возмущаются, представьте себе для Тернополя или любого города, их закрыли - а как людям жить?", - возмутился Пальчевский. - "Если бы терпели все одновременно... Вопрос: будет ли эта напряженность расти между провинцией и метрополией, между Киевом, грубо говоря, и киевскими властями? Я отвечу: 100% будет расти. Потому что если вы требуете, чтобы поезд не останавливался в Тернополе, значит давайте и с Киевом так же. Либо вводите специальное положение, компенсируйте Тернополю или другим красным зонам то, что там люди не могут ни поесть купить, ни получить деньги".

Как обратил внимание Андрей Пальчевский, при любом дефиците люди начинают смотреть, как ситуация обстоит у соседей, а особенно, как у представителей власти. Поэтому жители провинциальных областей справедливо негодуют. Кроме того, украинцы массово не соблюдают меры безопасноти, что тоже сказывается на развитии эпидемии.

"Умом рационально я понимаю, что должен быть один центр, но этот один центр должен быть справедливым. Значит, правила - для всех. Если инцидентность (количество заболеваемости на 100 тысяч человек) примерно равны, а в Киеве даже, по-моему, выше, чем в Луцке и Тернополе", - заявил общественный деятель. - "Знаете, мы не вышли на пик, мы только выходим и делаем все для того, чтобы он был еще больше. Люди очень устали, они не могут терпеть, если наверху все не делается точно так же, как внизу. Правила должны быть равны для всех украинцев, неважно в Луцке вы или Одессе".

Ранее мэр Тернополя Сергей Надал выразил протест против внесения города в "красную" зону. По его информации, в других городах ситуация с заболеваемостью обстоит намного хуже. Однако именно в Тернополе по решениею правительства начали останавливать поезда, чем вызвали недовольство пассажиров.

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