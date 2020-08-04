Деякі українці не бачили пенсій вже більше 4 місяців

Про це пише Обозреватель.

Через карантин, запроваджений на тлі пандемії, були закриті блокпости на кордоні з окупованим Донбасом, а самі бойовики навіть зараз відмовляються пропускати людей за виплатами.

Тож мешканці непідконтрольних територій фактично залишилися без засобів до існування і змушені жити впроголодь.

Через обмежувальні заходи протягом чотирьох місяців пенсіонерам довелося різко скоротити споживання їжі, використання ліків і необхідних засобів гігієни.

Правозахисники HRW в цій ситуації звинувачують карантин, але вся вина лежить на окупантах. Справа в тому, що Рада в 2018 році прийняла закон про окуповані території, згідно з яким уся відповідальність за матеріальні збитки покладається на країну-агресора.

Екс-віце-прем'єр Павло Розенко додав, що сьогодні ОРДЛО перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

Єдиний спосіб для громадян з окупованого Донбасу отримувати пенсію на мирній території – зареєструватися як внутрішньо переміщена особа (ВПО) і отримати пенсію за довідкою переселенця. При цьому громадяни повинні проходити перевірки ПФУ кожні шість місяців, а в управліннях соцзахисту – частіше.

Але в ПФУ заспокоюють мешканців ОРДЛО і стверджують, що скоро ситуація з виплатами нормалізується. За словами начальника ПФУ в Донецькій області Наталії Ради, після відновлення виплат гроші отримають всі громадяни, які дотримуються законодавства. За її словами, гроші в наявності є, треба тільки дочекатися, коли стабілізується ситуація з епідемією в країні.

Варто зазначити, що Пенсійний фонд вже розпочав фінансування пенсій у серпні. За інформацією прес-служби, цей процес стартував вчора, 3 серпня.

Повідомляється, що на пенсійні виплати вже направили транш у розмірі 1,2 млрд гривень.

"Виплата липневих пенсій буде проводитися в певну кожному пенсіонеру дату в установленому порядку", - підкреслили в прес-службі.

Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про радикальне рішення з приводу пенсій, хто залишиться без грошей.

Як повідомляла Politeka, вихід на пенсію до 45 років, українцям назвали головні умови.

Також Politeka писала, що українці можуть не вчасно вийти на пенсію, хто опиниться під ударом.