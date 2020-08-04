Долар і євро різко підскочили в різні боки, курс валют змусить українців понервувати: прогноз НБУ

Курс валют в Україні 4 серпня покаже хитрі плани долара на гривню, цю біль відчують всі.

Так, долар сьогодні вирішить грати по-крупному, почавши торги з +5,67 гривні за стодоларову купюру. До середини минулого дня він підскочив трохи, а до кінця дня вирішив остаточно набрати вагу.

Євро ж навпаки, після вихідних вирішить раптово впасти. Торги почнуться з неймовірних -26,43 за сто євро.

Курс валют від НБУ на 4 серпня:

100 доларів 2773,65 грн;

100 євро — 3251,69 грн.

Українці отримають компенсацію за карантин, розкрито важливий нюанс: "Виплати в розмірі 50% від..."

Понад тисячі українців отримали фінансову компенсацію за час вимушеного самоізоляції

За словами заступника Мінсоцполітики Євгена Котика, виплати з-за вірусу здійснюються згідно з планом. Передбачена грошова компенсація в розмірі 50% від середньої заробітної плати.

"Нові програми, якщо їх можна так назвати, або нові виплати, які проходять через Фонд соціального страхування, були пов'язані з ковид-19. Люди змушені були йти на самоізоляцію. Самоізоляція, як ми всі знаємо, – це 14 днів", - заявив політик.

Втрачений заробіток на період самоізоляції повинен компенсувати Фонд соцстрахування.

Моз прийняв радикальне рішення щодо карантину, в зоні ризику нові області: "На жаль..."

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко пояснив позицію з приводу самостійного призначення карантину в регіонах.

Він розповів про те, чому Луцьк і Тернопіль були занесені в "червону" зону.

"Саме ці території повинні були кожні три дні збирати регіональну комісію, заслуховувати, що саме сприяло збільшенню випадків коронавіруса або перевищення індикаторів, і вводити жорсткі обмеження. На жаль, цього не відбувалося. Тому і були змінені підходи", - заявив Ляшко.

Санлікар додав, що області, які будуть перевищувати показники захворюваності протягом п'яти днів, перейдуть під певний рівень небезпеки.

Чиновник заявив, що "червона" зона не передбачена в тих регіонах, де кількість хворих менше 60-ти на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, Моз готується до посилення карантину, термінове заяву Степанова: "Якщо п'ять днів поспіль..."

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