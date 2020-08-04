Доллар и евро резко скакнули в разные стороны, курс валют заставит украинцев понервничать: прогноз НБУ

Курс валют в Украине 4 августа покажет хитрые планы доллара на гривну, эту боль почувствуют все.

Так, доллар сегодня решит играть по-крупному, начав торги с +5,67 гривны за стодолларовую купюру. К средине прошлого дня он подскочил немного, а к концу дня решил окончательно набрать вес.

Евро же наоборот, после выходных решит внезапно рухнуть. Торги начнутся с невероятных -26,43 за сто евро.

Курс валют от НБУ на 4 августа:

100 долларов — 2773,65 грн;

100 евро — 3251,69 грн.

Украинцы получат компенсацию за карантин, раскрыт важный нюанс: "Выплаты в размере 50% от..."

Свыше тысячи украинцев получили финансовую компенсацию за время вынужденной самоизоляции

По словам заместителя Минсоцполитики Евгения Котика, выплаты из-за вируса осуществляются согласно плану. Предусмотрена денежная компенсация в размере 50% от средней заработной платы.

"Новые программы, если их можно так назвать, или новые выплаты, которые проходят через Фонд социального страхования, были связаны с ковид-19. Люди вынуждены были идти на самоизоляцию. Самоизоляция, как мы все знаем, – это 14 дней", - заявил политик.

Потерянный заработок на период самоизоляции должен компенсировать Фонд соцстрахования.

Минздрав принял радикальное решение по карантину, в зоне риска новые области: "К сожалению..."

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объяснил позицию по поводу самостоятельного назначения карантина в регионах.

Он рассказал о том, почему Луцк и Тернополь были занесены в "красную" зону.

"Именно эти территории должны были каждые три дня собирать региональную комиссию, заслушивать, что именно способствовало увеличению случаев коронавируса или превышению индикаторов, и вводить жесткие ограничения. К сожалению, этого не происходило. Поэтому и были изменены подходы", - заявил Ляшко.

Санврач добавил, что области, которые будут превышать показатели заболеваемости на протяжении пяти дней, перейдут под определенный уровень опасности.

Чиновник заявил, что "красная" зона не предусмотрена в тех регионах, где количество заболевших меньше 60-ти на 100 тысяч населения.

Напомним, Минздрав готовится к ужесточению карантина, срочное заявление Степанова: "Если пять дней подряд..."

Также Politeka писала, что украинцы могут не рассчитывать на снятие карантина, в Минздраве озвучили сроки: "не ранее чем..."

Как сообщала Politeka, опасный вирус вспыхнул под Киевом: 13 сел на карантине, что происходит.