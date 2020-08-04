Доллар и евро резко скакнули в разные стороны, курс валют заставит украинцев понервничать: прогноз НБУ
Курс валют в Украине 4 августа покажет хитрые планы доллара на гривну, эту боль почувствуют все.
Так, доллар сегодня решит играть по-крупному, начав торги с +5,67 гривны за стодолларовую купюру. К средине прошлого дня он подскочил немного, а к концу дня решил окончательно набрать вес.
Евро же наоборот, после выходных решит внезапно рухнуть. Торги начнутся с невероятных -26,43 за сто евро.
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Курс валют от НБУ на 4 августа:
100 долларов — 2773,65 грн;
100 евро — 3251,69 грн.
Украинцы получат компенсацию за карантин, раскрыт важный нюанс: "Выплаты в размере 50% от..."
Свыше тысячи украинцев получили финансовую компенсацию за время вынужденной самоизоляции
По словам заместителя Минсоцполитики Евгения Котика, выплаты из-за вируса осуществляются согласно плану. Предусмотрена денежная компенсация в размере 50% от средней заработной платы.
"Новые программы, если их можно так назвать, или новые выплаты, которые проходят через Фонд социального страхования, были связаны с ковид-19. Люди вынуждены были идти на самоизоляцию. Самоизоляция, как мы все знаем, – это 14 дней", - заявил политик.
Потерянный заработок на период самоизоляции должен компенсировать Фонд соцстрахования.
Минздрав принял радикальное решение по карантину, в зоне риска новые области: "К сожалению..."
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объяснил позицию по поводу самостоятельного назначения карантина в регионах.
Он рассказал о том, почему Луцк и Тернополь были занесены в "красную" зону.
"Именно эти территории должны были каждые три дня собирать региональную комиссию, заслушивать, что именно способствовало увеличению случаев коронавируса или превышению индикаторов, и вводить жесткие ограничения. К сожалению, этого не происходило. Поэтому и были изменены подходы", - заявил Ляшко.
Санврач добавил, что области, которые будут превышать показатели заболеваемости на протяжении пяти дней, перейдут под определенный уровень опасности.
Чиновник заявил, что "красная" зона не предусмотрена в тех регионах, где количество заболевших меньше 60-ти на 100 тысяч населения.
Напомним, Минздрав готовится к ужесточению карантина, срочное заявление Степанова: "Если пять дней подряд..."
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