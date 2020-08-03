Можно быть спокойным за свои деньги

Свыше тысячи украинцев получили финансовую компенсацию за время вынужденной самоизоляции, пишет Politeka.net

По словам заместителя Минсоцполитики Евгения Котика, выплаты из-за вируса осуществляются согласно плану. Предусмотрена денежная компенсация в размере 50% от средней заработной платы.

"Новые программы, если их можно так назвать, или новые выплаты, которые проходят через Фонд социального страхования, были связаны с COVID-19. Люди вынуждены были идти на самоизоляцию. Самоизоляция, как мы все знаем, – это 14 дней", - заявил политик.

Заместитель министра также указал на то, что соответствующие изменения были внесены в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании”.

Потерянный заработок на период самоизоляции должен компенсировать Фонд соцстрахования.

Чиновник обозначил, что для медиков, которые сейчас максимально приблизились к борьбе с коронавирусом, уровень компенсации повысился на 100% от размера средней заработной платы. Данная финансовая программа позволила осуществить выплаты уже 1000 гражданам, в число которых входят как раз врачи.

Стоит обратить внимание, что каждое застрахованное лицо в случае непосредственного контакта с больным имеет право на получение документа о временной нетрудоспособности в связи с потенциальным заражением.

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