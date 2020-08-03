Стало відомо, як саме від економічної кризи і карантину постраждала українська економіка
Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді, який був підготовлений Нацбанком, пише Politeka.net.
За інформацією держрегулятора, в червні 2020 року збільшилося падіння індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) до 9,6% р/р (8,9% було в травні).
А головний негативний внесок внесло зниження виробництва в сільському господарстві (40,6%), яке було спровоковано низькою врожайністю і запізнілим початком жнив.
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В документі, який підготував НБУ, також говориться, що показники більшості видів економічної діяльності були збільшені після пом'якшення карантину, відновлення внутрішнього і зовнішнього попиту.
Що стосується падіння в промисловості, то воно сповільнилося до 5,6% р/р, було відновлено зростання в оптовій і роздрібній торгівлі. А уповільнення спаду в вантажному транспорті було обумовлено збільшенням обсягів транзиту газу.
Раніше ми розповідали про обвал гривні, який допоможе відродити національну економіку.
Для пожвавлення економіки потрібні фінансові вливання, які можна отримати, у тому числі і за рахунок девальвації гривні.
Тим більше Нацбанк вже показав, що він не планує повертатися до низькому курсу долара в Україні.
Тренд на ослаблення національної валюти на поточному тижні продовжиться, тому зараз найкращий час для покупки валюти, поки вона не виросла в ціні. А от продавати її поспішати не треба, можна продешевити.
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