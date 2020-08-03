Люди похилого віку можуть бути спокійні

Пенсійний фонд України з сьогоднішнього дня розпочав фінансування пенсій за поточний місяць

Про це повідомляє прес-служба Фонду і передає Politeka.net.

Згідно із заявою, в сторону пенсійних виплат були успішно направлено близько 1,2 мільярда гривень.

Виплата коштів буде проведена в відведену дату кожному пенсіонеру.

Нагадаємо, що в попередньому місяці на здійснення виплат пенсій було виділено сумарно 39,2 млрд гривень. Дана сума була перевищена на 400 мільйонів більше, ніж за червень.

Раніше ми повідомляли, що по відношенню до тих пенсіонерів, яких своєчасно не доводять до відома вищі відомства з приводу відновлення трудової діяльності, будуть застосовані штрафні санкції.

Крім цього, за кілька місяців перед заслуженим відпочинком варто звернутися до співробітників ПФУ, які повинні провести обов'язкову процедуру перевірки документів на предмет їх належного оформлення.

Виникали ситуації, при яких некоректно нараховувалася соцвиплат.

Також ми повідомляли, що станом на минулий місяць, середній розмір пенсій в Україні прблізілся до позначки 3400 гривень, в той час, як понад 10 тисяч гривень отримують майже 333 тисячі пільговиків.

Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про радикальне рішення, прийняте щодо пенсій, хто залишиться без грошей.

Як повідомляла Politeka, вихід на пенсію до 45 років, українцям назвали головні умови.

Також Politeka писала, що українці можуть не вчасно вийти на пенсію, хто опиниться під ударом.