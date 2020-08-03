Пенсионный фонд Украины с сегодняшнего дня начал финансирование пенсий за текущий месяц

Об этом сообщает пресс-служба Фонда и передает Politeka.net.

Согласно заявлению, в сторону пенсионных выплат были успешно направлены около 1,2 миллиарда гривен.

Выплата средств будет проведена в отведенную дату каждому пенсионеру.

Напомним, что в предыдущем месяце на осуществление выплат пенсий было выделено суммарно 39,2 млрд гривен. Данная сумма была превышена на 400 миллионов больше, чем за июнь.

Ранее мы сообщали, что в отношении тех пенсионеров, которые своевременно не ставят в известность вышестоящие ведомства по поводу возобновления трудовой деятельности, будут применены штрафные санкции.

Помимо этого, за несколько месяцев перед заслуженным отдыхом стоит обратиться к сотрудникам ПФУ, которые должны провести обязательную процедуру проверки документов на предмет их надлежащего оформления.

Возникали ситуации, при которых некорректно начислялась соцвыплата.

Также мы сообщали, что по состоянию на прошлый месяц, средний размер пенсий в Украине прблизился к отметке 3400 гривен, в то время, как свыше 10 тысяч гривен получают почти 333 тысячи льготников.

Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении по поводу пенсий, кто останется без денег.

Как сообщала Politeka, выход на пенсию до 45 лет, украинцам назвали главные условия.

Также Politeka писала, что украинцы могут не вовремя выйти на пенсию, кто окажется под ударом.