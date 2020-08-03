Українців попередили про повернення спекотної погоди

Про це у своєму Facebook написала авторитетний синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, в Україну повертається спекотна літня температура через антициклон, який прийшов до нашої країни.

"Завтра температура повітря вдень становитиме +25+31 градус. Прогноз взагалі буде коротеньким, бо - антициклон. Повсюди в Україні - без опадів та переважно сонячно. Вітер південний або південно-східний, 3-8 м/с", - зазначила Діденко у своєму Facebook.

Як попереджує авторитетний синоптик, у Києві також буде сухо та без опадів, а справжня спека почнеться вже на поточному тижні.

"У Києві вівторок очікується сухим сонячним, з температурою повітря +28, +29 градусів. Надалі спека посилиться. Тиждень загалом обіцяє бути без опадів, підсушить повітря антициклон, хіба аж у кінці тижня на Півночі та подекуди на Заході пройдуть короткі дощі з грозами", - резюмувала Наталка Діденко у новому прогнозі погоди на завтра, 4 серпня.

Раніше ми розповідали про те, що відпочиваючі в курортному селищі Кирилівка стали свідками страшного, але красивого видовища.

Небо над популярним українським курортом затягнули важкі сірі хмари, віщуючи потужну грозу або справжній ураган.

Грозовий фронт багатокілометровою хвилею насувався на Кирилівку, з нього постійно били електричні розряди блискавок.

Подібна картина налякала відпочивающих у Кирилівці, але в підсумку погода заспокоїлася і подарувала тільки незвичайний вид. Відзначається, що ні краплі дощу не впало з грозових хмар.

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