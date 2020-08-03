Стало відомо, як змінилися тарифи на газ для побутових споживачів з 1 серпня

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба газового монополіста "Нафтогаз".

Як відомо, з 1 серпня Україна перейшла на ринкові ціни на газ для побутових споживачів.

Повідомляється, що постанова Кабінету міністрів про покладення на монополіста спеціальних обов'язків на ринку газу (ПСО) втратила чинність з 1 серпня 2020 року.

Тепер прості українці отримають можливість самостійно вибрати пакет поставки природного газу (ціна, обсяги, період).

“Ми запропонуємо газ вітчизняного та імпортного походження в обсягах, достатніх для задоволення потреб українців”, – інформує прес-служба Нафтогазу.

Також повідомляється, що монополіст пропонує українцям укласти річний контракт на постачання блакитного палива з щомісячним формульним визначення ціни, яка буде відома до кінця місяця поставки.

Що стосується ціни на газ, то вона буде визначатися, виходячи з котирувань міжнародних газових хабів, поточного ринкового спреду, а також умов оплати.

Раніше ми попереджали, що в Україні взялися за боржників по комуналці з новою силою.

В Україні можуть продати будь-яке майно боржника. "З молотка" йдуть навіть поношені речі - футболки, посуд у тріщинах, джинси з дірками від ключів в області кишень, а ще квартири і машини.

Закон дозволяє забрати все "зайве" майно. Є невеликий "недоторканний список": одне ліжко-місце на людину, пара взуття, один холодильник на сім'ю. А все інше – від дірявих штанів до мобільного телефону – можна забрати у боржника і відправити на торги.

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