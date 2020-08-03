Стало известно, как изменились тарифы на газ для бытовых потребителей с 1 августа
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба газового монополиста "Нафтогаз".
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Как известно, с 1 августа Украина перешла на рыночные цены на газ для бытовых потребителей.
Сообщается, что постановление Кабинета министров о возложении на монополиста специальных обязанностей на рынке газа (ПСО) прекратило действие с 1 августа 2020 года.
Теперь простые украинцы получат возможность самостоятельно выбрать пакет поставки природного газа (цена, объемы, период).
“Мы предложим газ отечественного и импортного происхождения в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей украинцев”, – информирует пресс-служба Нафтогаза.
Также сообщается, что монополист предлагает украинцам заключить годовой контракт на поставку голубого топлива с ежемесячным формульным определением цены, которая будет известна до конца месяца поставки.
Что касается цены на газ, то она будет зависеть от нескольких факторов: стоимость определяется исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спрэда, а также условий оплаты.
Ранее мы предупреждали, что в Украине взялись за должников по коммуналке с новой силой.
В Украине могут продать любое имущество должника. "С молотка" идут даже поношенные вещи - футболки, посуда в трещинах, джинсы с дырками от ключей в области карманов, а еще квартиры и машины.
Закон разрешает забрать все "лишнее" имущество. Есть небольшой "неприкосновенный список": одно койко-место на человека, пара обуви, один холодильник на семью. А все остальное – от дырявых штанов до мобильного телефона – можно у должника забрать и отправить на торги.
Напомним, коммуналка взлетит в цене, украинцев предупредили о новых тарифах
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