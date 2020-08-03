Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, чому не захотів приєднатися до політичної сили президента Володимира Зеленського

Він розкритикував принципи, за якими людей набирають команду глави держави, під час інтерв'ю виданню "Фокус", передає Politeka.net.

Нещодавно громадський діяч створив власну партію під назвою "Перемога Пальчевського". Він не захотів приєднуватися до іншої політсили, тому що переслідує зовсім інші цілі. Так Андрій Пальчевський планує досягти успіху там, де провалився Володимир Зеленський та його соратники.

"Вони бояться конкуренції. Я хоч і політик-початківець, але розумію, що люди розчаровані всіма цими рухами, та й мені не треба туди йти, щоб заробляти, мені треба йти, щоб змінювати країну", - заявив лідер партії. - "Ми будемо діяти на тому виборчому полі країни, де люди незадоволені роботою команди Зеленського, тобто ми на полі розчарованих, і, на жаль, це поле у нас стає все більше".

Андрій Пальчевський розповів, якою має бути сучасна політична еліта України. За його спостереженнями, зараз в її ряди потрапляють зовсім не ті люди і зовсім не тими способами.

"Коли я бачу, як виступають товариш К або товариш З, дивуюся, чому вони не соромляться того, що ніде не вчилися, нічого не знають, але при цьому хочуть бути президентами", - обурився Андрій Пальчевський. - "У них там якийсь президентський квартал або президентське телебачення: зайшов туди — вважай, ти як мінімум кандидат, провів програму — вже віце-президент, і нічого, ніхто не ніяковіє. Еліту в хорошому сенсі цього слова має ростити держава, псевдоеліту ростить телебачення".

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